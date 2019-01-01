Президентские выборы 2019: как проголосовать жителям Крыма и Донбасса

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31 марта немало граждан Украины столкнутся с проблемой, поскольку не смогут проголосовать на президентских выборах там, где сейчас проживают. Однако не стоит паниковать, ведь эту ситуацию можно легко исправить, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, если вы постоянно живете не в том селе, городе или даже стране, где зарегистрированы, планируете путешествие в день выборов, учитесь или едете в командировку, то имеете право достаточно быстро сменить место для голосования. Это надо сделать до 25 марта этого года включительно. Причем, делать это нужно и перед первым туром, и перед вторым, если он будет.

Особенно важный момент — смена места голосования внутренне перемещенных лиц или жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса или Крыма. Все они имеют право изменить место голосования на президентских выборах и принять в них участие. Так же изменить место голосования имеют право граждане Украины, которые и сейчас постоянно живут в Крыму и в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Люди, которые оставили эти регионы, могут аргументировать смену места голосования, предоставив справку внутренне перемещенных лиц.Однако разъяснения реестра избирателей четко указывает, что все граждане Украины с официальной регистрацией в неподконтрольных Украине районах Донбасса и Крыма имеют право не представлять никаких дополнительных документов.Они могут прийти в орган ведения реестра избирателей, написать заявление и предоставить паспорт с указанным местом регистрации", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что аналогичной будет процедура для участия в парламентских выборах.Однако на выборах в Верховную Раду желающие сменить место голосования получат только бюллетени по партийным спискам. Голосовать за кандидатов в избирательных округах они не смогут. Нельзя менять место для голосования и на местных выборах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов президента 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено законом.