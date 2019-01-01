Компания Disney поглотила 21st Century Fox, заплатив невероятную сумму

Компания Walt Disney Company поглотила известную кинокомпанию 21st Century Fox, по соглашению заплатив за нее 71 миллиард долларов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
В договоре сторон указывается, что Disney получит киностудию 20th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериал «Симпсоны», фильмы «Люди-X», «Аватар» и других кинофраншизы.
Стоит отметить, что в результате соглашения создадут новую компанию New Fox, в которую войдет вещательная компания Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox Newі.
О планах Walt Disney Company выкупить 21st Century Fox стало известно в конце 2017 года.
Компания Уолта Диснея (англ. The Walt Disney Company) — одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, по состоянию на июнь 2015 года является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем
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