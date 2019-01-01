Компания Disney поглотила 21st Century Fox, заплатив невероятную сумму

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Компания Walt Disney Company поглотила известную кинокомпанию 21st Century Fox, по соглашению заплатив за нее 71 миллиард долларов, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

В договоре сторон указывается, что Disney получит киностудию 20th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериал «Симпсоны», фильмы «Люди-X», «Аватар» и других кинофраншизы.

Стоит отметить, что в результате соглашения создадут новую компанию New Fox, в которую войдет вещательная компания Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox Newі.

О планах Walt Disney Company выкупить 21st Century Fox стало известно в конце 2017 года.

Компания Уолта Диснея (англ. The Walt Disney Company) — одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, по состоянию на июнь 2015 года является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11-ти тематических парков и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится Американская телерадиовещательная компания (Эй-Би-Си).

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генерального директора кинокомпании Warner Brothers Кевина Цудзихару обвинили в сексуальных отношениях с актрисой в обмен на ее карьеру.