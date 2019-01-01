Неожиданно: ГПУ расследует вмешательство из Украины в американские выборы

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ начала расследование, чтобы выяснить, умышленно ли правоохранительные органы нашей страны "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США про тогдашнего главу кампании Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Hill.

Гепрокурор пояснил, что расследование инициировано после того, как украинский депутат опубликовал аудиозапись, в котором цитировались слова высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов о том, что его ведомство "слило" финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон.

"Депутат также получил решение суда о том, что утечка является "незаконным вторжением в американскую избирательную кампанию". Луценко сказал, что запись является достаточно серьезным утверждением, чтобы открыть расследование, и одна из его проблем заключается в том, что украинские правоохранительные органы имели частые контакты с посольством США во времена администрации Обамы в Киеве", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что накануне Хиллари Клинтон сообщила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году, а также выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. Однако подчеркнула, что и в дальнейшем будет "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит". Американский президент Дональд Трамп заявил, что сожалеет из-за такого решения своей экс-соперницы.