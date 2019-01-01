Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина

Власти РФ разработали план сохранения российского президента Владимира Путина при власти путем объединения РФ и Беларуси. Благодаря этому союзу глава Кремля якобы сможет обойти конституционные ограничения количества президентских сроков и возглавить новую страну.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники, передает ONLINE.UA.

Кроме того, источники в Кремле отмечают, что в администрации президента Российской Федерации активно обсуждаются сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане. Как известно, 19 марта экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. Он занимал эту должность в течение 30 лет, до окончания избирательного срока оставался еще один год. Временным президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. Он возглавлял парламент. Казахстанский парламент тайным голосованием единогласно избрал председателем дочь Назарбаева – Даригу Назарбаеву.

Ранее сам Назарбаев заверил Путина, что Казахстан не будет выходить из ОДКБ – военно-политического блока, подчиненного России. И будет оставаться ключевым игроком в Евразийском союзе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.