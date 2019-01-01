Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина

Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власти РФ разработали план сохранения российского президента Владимира Путина при власти путем объединения РФ и Беларуси. Благодаря этому союзу глава Кремля якобы сможет обойти конституционные ограничения количества президентских сроков и возглавить новую страну.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники, передает ONLINE.UA.

Кроме того, источники в Кремле отмечают, что в администрации президента Российской Федерации активно обсуждаются сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане. Как известно, 19 марта экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. Он занимал эту должность в течение 30 лет, до окончания избирательного срока оставался еще один год. Временным президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. Он возглавлял парламент. Казахстанский парламент тайным голосованием единогласно избрал председателем дочь Назарбаева – Даригу Назарбаеву.

Ранее сам Назарбаев заверил Путина, что Казахстан не будет выходить из ОДКБ – военно-политического блока, подчиненного России. И будет оставаться ключевым игроком в Евразийском союзе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, РФ, Беларусь, президенство
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 21 марта - доллар дорожает, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 21 марта - доллар дорожае...
Эксперт рассказал, что экс-президент Казахстана Назарбаев пообещал Путину
Эксперт рассказал, что экс-президент Казахстана...
Курс валют на сегодня 20 марта - доллар подорожал, евро подорожал
Курс валют на сегодня 20 марта - доллар подорож...
Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украины за "23 года аннексии Крыма"
Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украин...
Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана
Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана
Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует одолжить Украина в 2019 году
Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги