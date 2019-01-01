Россию всколыхнул масштабный "губернаторопад": что происходит

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За последнюю неделю губернаторы пяти регионов России подали президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке — на очереди еще один, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Так, 14 марта глава Оренбургской области Юрий Берг и глава Мурманской области Марина Ковтун подали президенту РФ Владимиру Путину прошение о досрочной отставке. Отмечается, что Берг опубликовал обращение к жителям региона, в котором благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят "амбициозные задачи" и просит сохранить межнациональный мир и дружбу. Берг руководил регионом с 2010 года.

"Вскоре стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив временно исполняющим обязанности губернатора региона, руководителя компании "Т-Плюс" Дениса Паслера.Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что Путин еще не подписал ее прошение об отставке, но выразила уверенность, что это произойдет скоро. По ее словам, решение было осознанным и трудным", — сказано в сообщении.

На данный момент известно, что Путин подписал прошение об отставке главы Мурманской области, а на ее место назначил временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Чибиса, который до этого был заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.

В общем на этой неделе Путин уже принял отставки трех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.

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