В ЕС выдвинули Кремлю четкое требование относительно оккупированного Крыма

В ЕС выдвинули Кремлю четкое требование относительно оккупированного Крыма

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Власти ЕС требуют у РФ обеспечить беспрепятственный доступ представителей правозащитных органов СЕ в оккупированній Крым. С данным заявлением выступил председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СЕ.

"На этой неделе исполняется 5 лет незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией. Я хотел бы напомнить об осуждении Комитетом министров аннексии, что нарушает международное право и не может служить основой для любого изменения их статуса", — говорится в заявлении.

Политик отметил, что Комитет министров призвал предоставить полный и неограниченный доступ к Крымскому полуострову для всех правозащитных органов Совета Европы.

"Они должны иметь возможность осуществлять свою мониторинговую деятельность без помех для срочного решения вопросов ухудшение прав человека и основных свобод", — отметил Сойни.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но не намерен признавать это публично. Об этом в эфире украинского телеканала заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Как сообщал ONLINE.UА, российская власть рассчитывает на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, РФ, Крым, Украина
Новости других СМИ
Россия, держи "подарок": США перебросили в Европу 6 бомбардировщиков
Россия, держи "подарок": США переброс...
Россию всколыхнул масштабный "губернаторопад": что происходит
Россию всколыхнул масштабный "губернатороп...
Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина
Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина
Неожиданно: ГПУ расследует вмешательство из Украины в американские выборы
Неожиданно: ГПУ расследует вмешательство из Укр...
Нафтогаз: в "Газпроме" говорят, что транзита газа через Украину не будет
Нафтогаз: в "Газпроме" говорят, что т...
Эксперт рассказал, что экс-президент Казахстана Назарбаев пообещал Путину
Эксперт рассказал, что экс-президент Казахстана...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги