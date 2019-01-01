В ЕС выдвинули Кремлю четкое требование относительно оккупированного Крыма

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Власти ЕС требуют у РФ обеспечить беспрепятственный доступ представителей правозащитных органов СЕ в оккупированній Крым. С данным заявлением выступил председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СЕ.

"На этой неделе исполняется 5 лет незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией. Я хотел бы напомнить об осуждении Комитетом министров аннексии, что нарушает международное право и не может служить основой для любого изменения их статуса", — говорится в заявлении.

Политик отметил, что Комитет министров призвал предоставить полный и неограниченный доступ к Крымскому полуострову для всех правозащитных органов Совета Европы.

"Они должны иметь возможность осуществлять свою мониторинговую деятельность без помех для срочного решения вопросов ухудшение прав человека и основных свобод", — отметил Сойни.