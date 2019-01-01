К Земле несется астероид EA2 - названа опасная дата

Утром 22 марта к Земле приблизится астероид EA2. По предварительным данным, диаметр небесного тела составляет 30 метров. Об этом сообщили в Центре NASA по изучению небесных тел, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что стероид 2019EA2 22 максимально сблизится с нашей планетой утром 22 марта в 7:53 по киевскому времени. Небесное тело пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли. Расстояние от астероида до Земли в момент максимального сближения составит 0,8 расстояния от планеты до Луны.

"Данный астероид относится к классу малых по размеру астероидов. Такие типы метеоров часто проходят мимо нашей планеты. Он движется со скоростью около 5 километров в секунду. Кстати, такая скорость облегчит работу ученым, которые будут вести наблюдение за ним. Как известно, опасность могут вызвать астероиды, размером более 100 метров. И все же полностью исключить опасность нельзя. Ведь астероид может допустить отклонения от траектории, что может привести к столкновению с Землей", — сказано в сообщении.

Напомним, астероид 2019EA2 22 — это астероид, который сближается с Землей и Венерой. Его размер вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российского Челябинска в 2013 году. Ширина астроиды достигает около 39 метров.

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