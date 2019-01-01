В Кабмине назвали движущую силу экономики Украины

Движущей силой экономики Украины является агропромышленный комплекс. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Агропромышленный комплекс — это движущая сила нашей экономики и гарант продовольственной безопасности Украины и мира. Наша продукция представлена в 190 странах мира, мы входим в
топ-7экспортеров продовольствия. Но наш потенциал больше", — заявил премьер.
Глава Кабмина подчеркнул, что Украине следует увеличивать углубленную переработку продукции.
"В ближайшие годы мы будем иметь больше инвестиций в развитие АПК, создание новых продуктов, которые будут представлены на внутреннем и внешних рынках под маркой Made in Ukraine", — отметил Гройсман и уточнил, что объем капитальных инвестиций в агрокомплекс в 2018 году достиг 90 млрд грн.
Стоит отметить, что благодаря росту экспортных цен Украина за прошлый год заработала на продаже зерна рекордные 7,2 миллиарда долларов.
Как сообщал ONLINE.UA , народный депутат Украины Татьяна Острикова сообщила, что по данным Национального банка, украинцы стали больше брать в долг у банков, да еще и под высокие проценты. Чаще всего – под потребительские кредиты на технику, телефоны, меньше – на ипотеку. По ее мнению, это довольно рискованные решения, поскольку в ближайшее время вполне возможен мировой финансовый кризис.