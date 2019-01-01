В Кабмине назвали движущую силу экономики Украины

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Движущей силой экономики Украины является агропромышленный комплекс. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Агропромышленный комплекс — это движущая сила нашей экономики и гарант продовольственной безопасности Украины и мира. Наша продукция представлена в 190 странах мира, мы входим в топ-7 экспортеров продовольствия. Но наш потенциал больше", — заявил премьер.

Глава Кабмина подчеркнул, что Украине следует увеличивать углубленную переработку продукции.

"В ближайшие годы мы будем иметь больше инвестиций в развитие АПК, создание новых продуктов, которые будут представлены на внутреннем и внешних рынках под маркой Made in Ukraine", — отметил Гройсман и уточнил, что объем капитальных инвестиций в агрокомплекс в 2018 году достиг 90 млрд грн.

Стоит отметить, что благодаря росту экспортных цен Украина за прошлый год заработала на продаже зерна рекордные 7,2 миллиарда долларов.