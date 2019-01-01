"В аду много места": как в ЕС отреагировали на вероятность "жесткого" Brexit

Дональд Туск (фото — commons.wikimedia.org)

Президент Европейского совета Дональд Туск, который известен своими неоднозначными резонансными заявлениями, опять выдал "адский" комментарий относительно британских депутатов, которые поддерживают выход из ЕС без соглашения, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Ремарка прозвучала на пресс-конференции после саммита ЕС, где согласовали условия для отсрочки Brexit.

Стоит отметить, что ранее Туск на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в аду существует "особое место" для сторонников Brexit, которые приступили к выходу Британии из ЕС без плана.Сегодня Туску напомнили эти слова и спросили, "нужно ли расширить ад для британских депутатов, которые проголосуют против соглашения о Brexit на следующей неделе?".

"Как говорит наш Папа (Римский, — ред.), ад до сих пор пустует. Это означает, что там много места", — сказал Туск.

После этого представитель ЕС сказал, что это хороший момент завершить пресс-конференцию, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер еще добавил: "Не ходите в ад".

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал американского лидера Дональда Трампа не забывать, что именно Европа является главным стратегическим партнером Вашингтона.