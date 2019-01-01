Какие опасные болезни может спровоцировать одиночество

Какие опасные болезни может спровоцировать одиночество

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Фото: flickr.com

Группа психологов Университета Бригама Янга пришла к выводу, что одинокие люди чаще страдают от ожирения и болезней сердца, чем те, у кого есть отношения. Кроме того, изоляция от общества может быть причиной преждевременной смерти, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedikForum.

Отмечается, что исследователи проанализировали результаты почти 150 экспертиз и исследований, участие в которых приняли 300 тысяч добровольцев. Всего ученые изучили данные 3,5 миллионов североамериканцев, азиатов и австралийцев.

"Ученые отметили, что социальные связи людей снижают риски ранних смертей почти наполовину. Одинокий человек чаще семейных людей страдает ожирением и болезни сердца и сосудов. При этом, даже общение в интернете может снизить риск преждевременной смерти, поскольку человек не будет чувствовать себя настолько одиноким", — сказано в сообщении.

По словам ученых, необходимо более детально изучать вопросы изоляции от общества и внедрять методы борьбы с такими явлениями. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что то, будет ли человек страдать от одиночества, зависит от его генов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Communications.

Источник: ONLINE.UA Теги: самостність, болезни, ученые, исследование
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