Какие опасные болезни может спровоцировать одиночество

Группа психологов Университета Бригама Янга пришла к выводу, что одинокие люди чаще страдают от ожирения и болезней сердца, чем те, у кого есть отношения. Кроме того, изоляция от общества может быть причиной преждевременной смерти, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MedikForum.

Отмечается, что исследователи проанализировали результаты почти 150 экспертиз и исследований, участие в которых приняли 300 тысяч добровольцев. Всего ученые изучили данные 3,5 миллионов североамериканцев, азиатов и австралийцев.

"Ученые отметили, что социальные связи людей снижают риски ранних смертей почти наполовину. Одинокий человек чаще семейных людей страдает ожирением и болезни сердца и сосудов. При этом, даже общение в интернете может снизить риск преждевременной смерти, поскольку человек не будет чувствовать себя настолько одиноким", — сказано в сообщении.

По словам ученых, необходимо более детально изучать вопросы изоляции от общества и внедрять методы борьбы с такими явлениями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что то, будет ли человек страдать от одиночества, зависит от его генов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Communications.