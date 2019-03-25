Курс валют на сегодня 25 марта - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

На понедельник, 25 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 25 марта цена доллара США составит 26 гривен 96 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 47 копеек, что в свою очередь на 57 копеек меньше чем в воскресенье, 24 марта.

В воскресенье, 24 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.91/26.89 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.45/30.42 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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