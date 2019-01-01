Ученые рассказали, как женщинам замедлить процесс старения

Старение – естественный процесс, который нельзя остановить, несмотря на то, что каждая женщина мечтает всегда оставаться молодой и красивой. Однако этот процесс мы можем замедлить, если воспользуемся советом ученых из Канады — они уверяют, что залогом женского долгой молодости могут быть дети, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи из канадского Университета Саймона Фрейзера утверждают, что чем больше детей родила женщина, тем медленнее в ее организме протекают процессы старения.

"Ученые провели исследование среди 75 женщин. Они установили, что у представительниц прекрасного пола, которые имеют больше детей, теломеры – участки на конечностях хромосомы ДНК – длиннее. Именно они отвечают за износ клеток в организме", — сказано в сообщении.

Исследователи предполагают, что такая причина может быть вызвана повышенным уровнем эстрогена. Он выделяется во время беременности и служит антиоксидантом, защищает клетки от старения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский фитнес-тренер Анита Луценко продолжает активно наполнять свой блог полезными советами относительно похудения и ухода за собой. На этот раз спортивная красотка решила обратить внимание на питание, а также на продукт, который провоцирует быстрое старение кожи.