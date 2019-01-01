"Это как ядерное оружие": Билл Гейтс объяснил, что на самом деле угрожает человечеству

Білл Гейтс (фото — wikimedia.org)

Известный предприниматель и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс считает искусственный интеллект достаточно спорной технологией. По его мнению, уже совсем скоро, работы могут нанести нам вред. Об этом он рассказал на конференции Стэнфордского института, передает ONLINE.UA.

Кроме того, изобретатель провел аналогию между искусственным интеллектом и ядерным оружием. По его мнению, люди должны развивать технологии искусственного интеллекта в мирных сферах: в образовании или медицине. В противном случае нас всех может ожидать беда.