"Это как ядерное оружие": Билл Гейтс объяснил, что на самом деле угрожает человечеству

Известный предприниматель и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс считает искусственный интеллект достаточно спорной технологией. По его мнению, уже совсем скоро, работы могут нанести нам вред. Об этом он рассказал на конференции Стэнфордского института, передает ONLINE.UA.
Кроме того, изобретатель провел аналогию между искусственным интеллектом и ядерным оружием. По его мнению, люди должны развивать технологии искусственного интеллекта в мирных сферах: в образовании или медицине. В противном случае нас всех может ожидать беда.
Как известно, искусственный интеллект основан на технологии нейронной сети, имитирующей работу человеческого мозга. Сейчас это сочетание используется везде: от биометрических систем идентификации людей до фильтров антиспама для электронной почты.
По словам Гейтса, США почти потеряли технологический отрыв от других стран в сфере разработки технологий искусственного интеллекта.
"Уже через 10 лет США может занять роль отсталых, поскольку ведущие научные исследования, направленные на понимание, например, тех же преимуществ использования искусственного интеллекта в областях биологии и медицины будут проводиться уже не в Америке", — прогнозирует изобретатель.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный изобретатель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг 2018 года.