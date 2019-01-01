"Он ничего не изменит": создатели "Северного потока-2" шокировали резонансным признанием

Представитель АО Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил, что российский газопровод "Северный
По его словам, российский газопровод является "дополнительной инфраструктурой". При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался, назвав это "не их задачей".
"Математика показывает, что "Северный
поток-2" не сможет заменить транзит через Украину", — говорит Мюллер.
Стоит отметить, что недавно комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под надзором Еврокомиссии. В Берлине настаивают на продолжении транзита газа через Украину.
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