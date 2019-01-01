"Что это было?!": в Украине отреагировали на переговоры Бойко и Медведчука с Медведевым

Юрій Бойко і Віктор Медведчук (фото — скриншот відео)

Глава МИД Украины Павел Климкин хочет знать, обсуждали ли кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных, передает ONLINE.UA.

"Главное — я это говорю не только как министр иностранных дел, но и как украинский гражданин — я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они там обсуждали вопрос освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они достигли... Как они обсуждали оккупированные территории и Донбасса, и Крыма. Если это не обсуждалось, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: что это было?!", — возмущается глава МИД.

Кроме того, украинский дипломат отметил, что посещение столицы Российской Федерации кандидатом в президенты является демонстрацией позиции.

"Я бы не употреблял слово" визит "к этой поездке, это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины г-ном Бойко, то это , конечно, очень четкое высказывание позиции, даже демонстрация позиции ", — сказал дипломат.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию,чтобы договорится о освобождениИ 24 украинских моряков.