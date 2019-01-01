Это универсальный пульт: Xiaomi удивила мир необычной новинкой

Всемирно известная компания Xiaomi не устает удивлять своих поклонников необычными новинками. Как известно, корпорация расширяет свою линейку устройств для умного дома и недавно представила универсальный пульт дистанционного управления под названием Mi Universal Remote, передает ONLINE.UA со ссылкой на Gizmochina.

Отмечается, что пульт дистанционного управления предназначен для управления несколькими бытовыми приборами в одном месте. Работа устройства осуществляется с помощью приложения Mi App.

"Еще один способ управлять умной микроволновкой, телевизором и холодильником – голосовые команды через встроенный микрофон. Можно просто попросить кондиционер снизить температуру на несколько градусов. По заявлениям Xiaomi, уже поддерживаются около 6 тысяч устройств", — сказано в сообщении.

Mi Universal Remote умеет распространять инфракрасное излучение на 360 градусов, что исключает необходимость направлять пульт в правильную сторону. Дальность действия до 10 метров. А его цена – 12 долларов.

Xiaomi — китайская компания, основанная Леем Цзюнем в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других «умных устройств». В 3-м квартале 2014 года Xiaomi, по данным исследователя рынка IHS iSuppli, впервые в своей истории вышла на третье место в мире по продажам смартфонов (после Samsung и Apple).

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.