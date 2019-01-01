Под Кремлем украли кабель правительственной связи

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Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи Российской Федерации. Эту информацию подтвердил источник в Главном управлении МВД РФ по Москве, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".

О краже полиция узнала 25 марта: правоохранителям сообщили, что на площади Васильевский спуск неизвестные срезали кабель. За несколько часов 34-летний житель Москвы письменно заявил, что похитили фрагмент правительственной кабельной линии по адресу: Москва, Большой Москворецкий мост, технологический коллектор.

"По факту происшествия проводят проверку, сумму ущерба устанавливают.Сотрудники правоохранительных органов уже опросили разнорабочие строительной организации ООО "Пелискер", просмотрели камеры видеонаблюдения, осмотрели место происшествия. Видеонаблюдения непосредственно в месте, где украли кабель, нет", — рассказывает источник.

Стоит отметить, что с осени 2018 года на Большом Москворецком моста делают капитальный ремонт.ООО "Пелискер" строит мосты и тоннели. Ее руководителем является Андрей Истратов, бенефициаром – Леонид Лейкин. Последний также владеет будфирмой "Пелискер-БТ".

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