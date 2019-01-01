Под Кремлем украли кабель правительственной связи

Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи Российской Федерации. Эту информацию подтвердил источник в Главном управлении МВД РФ по Москве, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".
О краже полиция узнала 25 марта: правоохранителям сообщили, что на площади Васильевский спуск неизвестные срезали кабель. За несколько часов
"По факту происшествия проводят проверку, сумму ущерба устанавливают.Сотрудники правоохранительных органов уже опросили разнорабочие строительной организации ООО "Пелискер", просмотрели камеры видеонаблюдения, осмотрели место происшествия. Видеонаблюдения непосредственно в месте, где украли кабель, нет", — рассказывает источник.
Стоит отметить, что с осени 2018 года на Большом Москворецком моста делают капитальный ремонт.ООО "Пелискер" строит мосты и тоннели. Ее руководителем является Андрей Истратов, бенефициаром – Леонид Лейкин. Последний также владеет будфирмой "Пелискер-БТ".
Ранее ONLINE.UА сообщал, что известный блогер Ян Балин во время прямой видеотрансляции, в ходе которой он рассказывал о криптовалюте и ICO, подвергся мощной хакерской атаке. Из его кошелька неизвестные вывели около 2 млн долларов.