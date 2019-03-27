Проукраинского кандидата сняли с выборов генсека Совета Европы

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Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что 27 марта Комитет министров принял формальное решение, которым направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была между государствами-членами Совета Европы", — рассказывает источник.

Информацию о выборе только двух подтвердил в Twitter также секретарь СЕ Даниэль Хольтген.

"Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович Бурич и Дидье Рейндерса", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен заявил, что украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах.