"Прекратите немедленно": ЕС обратился к Кремлю с громким требованием

Власти ЕС требуют, чтобы Кремль прекратил произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировал соблюдение всех основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова. С таким жестким заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ONLINE.UA.
Она добавила, что в ЕС уже знают об обысках домов, которые российская власть провела минувшей ночью в незаконно оккупированном Крыму, и о задержаниях, которые последовали за ними. Также дипломат напомнила о декларации главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Она отметила, что ЕС призывает Россию прекратить самовольные обыски в Крыму.
"Как заявляют и ООН, и Евросоюз, Российская Федерация должна прекратить произвольные обыски частной собственности, которая принадлежит крымским татарам, и принять все необходимые меры, чтобы гарантировать соблюдение свободы слова, мирных собраний и религиозных свобод, они должны свободно высказываться всеми в Крыму без дискриминации на любой почве", — говорит пресс-секретарь.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Крыму российские силовики проводят минимум 25 обысков в домах крымскотатарских активистов. Они проходят в Симферополе и Белогорском районе. ФСБ уже задержала 17 человек.