"Прекратите немедленно": ЕС обратился к Кремлю с громким требованием

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власти ЕС требуют, чтобы Кремль прекратил произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировал соблюдение всех основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова. С таким жестким заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ONLINE.UA.

Она добавила, что в ЕС уже знают об обысках домов, которые российская власть провела минувшей ночью в незаконно оккупированном Крыму, и о задержаниях, которые последовали за ними. Также дипломат напомнила о декларации главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В декларации особое внимание уделено ситуации с правами человека в Крыму. В декларации четко сказано, что ситуация существенно ухудшилась, а жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода слова, религии, веры и права на мирные собрания. В частности, права крымских татар были серьезно нарушены путем закрытия крымскотатарских изданий и запрета Меджлиса, а также преследование их лидеров и членов общины", — заявила Косьянчич.

Она отметила, что ЕС призывает Россию прекратить самовольные обыски в Крыму.

"Как заявляют и ООН, и Евросоюз, Российская Федерация должна прекратить произвольные обыски частной собственности, которая принадлежит крымским татарам, и принять все необходимые меры, чтобы гарантировать соблюдение свободы слова, мирных собраний и религиозных свобод, они должны свободно высказываться всеми в Крыму без дискриминации на любой почве", — говорит пресс-секретарь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Крыму российские силовики проводят минимум 25 обысков в домах крымскотатарских активистов. Они проходят в Симферополе и Белогорском районе. ФСБ уже задержала 17 человек.