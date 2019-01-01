Еще одна страна начинает разведку газа для сокращения зависимости от РФ

Еще одна страна начинает разведку газа для сокращения зависимости от РФ

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Фото: pxhere.com

Компания Royal Dutch Shell сообщила, что в ближайшее время начнет разведочное бурение нефти и газа у черноморского побережья Болгарии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.

"Стоит отметить, что компания Shell объединилась с испанской Repsol и австралийской компанией Woodside Energy после того, как заключила контракт с Болгарией в 2016 году на глубоководные разведывательные работы в рамках усилий Софии сократить свою зависимость от поставок природного газа из России", — сказано в сообщении.

Власти РФ проинформировала Софию о том, что могут прекратить транзит газа через Болгарию уже в следующем году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

Как писал ранее ONLINE.UA, "Газпром" начал официально уведомлять страны, граничащие с Украиной, о прекращении транспортировки газа через ее территорию с начала 2020 года. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, выразив надежду, что новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами на транзит газа.

Источник: ONLINE.UA Теги: Болгария, РФ, транзит, газ
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