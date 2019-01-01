Известный политик жестко раскритиковал голосование в Евросоюзе - вспыхнул скандал

Андрей Бабіш (фото — facebook.com)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что председательство страны в Совете ЕС это — пустая трата денег и всего лишь "болтовня с бутербродами", передает ONLINE.UA со ссылкой на Deník N.

Одиозный политик сообщил министрам Кабинета министров, что полугодие председательства страны в Совете ЕС во второй половине 2022 года будет стоить много денег и не принесет никакой пользы. Его жесткая критика спровоцировала новый скандал в европейских кругах, поэтому позже Бабиш уточнил, что он не предлагал отказаться от председательства и сказал, что только жаловался на стоимость. Он добавил, что Чешская Республика будет принимать председательство, как запланировано.

Последний раз чехи председательствовали в 2009 году, и это стоило около 135 миллионов евро.

Сейчас в Совете ЕС председательствует Румыния. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ставил под сомнение готовность Румынии к председательству в ЕС на фоне глубоких политических разногласий внутри страны и спорной судебной реформы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что отчет комитета Европарламента относительно нарушения Венгрией правил и ценностей Европейского союза является оскорблением венгерской нации.