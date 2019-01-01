Президентские выборы 2019: эксперт объяснил, как Кремль шантажирует Запад

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что российский законопроект о непризнании результатов выборов Президента Украины – страшилка для западных участников переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Россия делает намек Западу, что может не признать результаты выборов Президента Украины. Такой риск есть. Как известно, Жириновский, который зарегистрировал этот законопроект, озвучивает то, что не может себе позволить российская власть", – говорит Фесенко.

По мнению эксперта, самое главное – чтобы не было ситуации, когда результаты выборов не примет большая часть оппозиции и населения. Ведь, подчеркивает Фесенко, много украинцев и оппозиция не воспринимают действующего президента.

"Важно, чтобы выборы в Украине прошли спокойно. И их международное сообщество, международные организации признали состоявшимися. Тогда Россия никуда не денется: признает нового президента. И будет принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе", — объясняет эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко впервые прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о его недомолвках "только с украинской властью".