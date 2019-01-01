В Британии третий раз провалили соглашение о Brexit - первые подробности

В Британии третий раз провалили соглашение о Brexit - первые подробности

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Фото: flickr.com

Палата общин парламента Великобритании третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. За соглашение проголосовали 286 депутатов, против — 344, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что 29 марта депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и противоречивого ирландского "бекстопа".Политическая декларация, которая касается будущих отношений Британии с ЕС, не была поставлена на голосование.

"Голосование имело решающее значение для дальнейших планов Британии отложить Brexit до 22 мая. Лидеры Евросоюза согласились продолжить Brexit, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

В соответствии с решением последнего саммита ЕС, если соглашение не утвержденО, задержка Brexit будет короче — до 12 апреля — и тогда Британия должна будет обнародовать свои следующие шаги или выйти без соглашения", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно на следующей неделе.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала депутатам-консерваторам на закрытом заседании, что она уйдет с должности после того, как состоится Brexit.

Источник: ONLINE.UA Теги: Brexit, Британия, уряд, ЕС
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