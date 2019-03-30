Курс валют на сегодня 30 марта - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 30 марта - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На субботу, 30 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 30 марта цена доллара США составит 27 гривен 25 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 57 копеек.

В пятницу, 29 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.38/27.271 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.74/30.61 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
В США оценили шансы Путина оккупировать Беларусь
В США оценили шансы Путина оккупировать Беларусь
Президент Эстонии не захотела встречаться с Путиным
Президент Эстонии не захотела встречаться с Пут...
"Борьба только начинается": эксперт рассказал о стратегии Путина
"Борьба только начинается": эксперт р...
"Путин не в восторге": в США похвастались планом по сдерживанию РФ
"Путин не в восторге": в США похваста...
Курс валют на сегодня 29 марта - доллар подорожал, евро подорожал
Курс валют на сегодня 29 марта - доллар подорож...
"Промышленный безвиз" с ЕС: пришли приятные новости
"Промышленный безвиз" с ЕС: пришли пр...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи