Пасха 2019: дата и традиции великого праздника

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Православные верующие отмечают Пасху 28 апреля. Воскресенье Христово считается одним из самых больших праздников и отмечается в большинстве украинских семей. Все ждут с нетерпением этого светлого праздника, чтобы отдохнуть в кругу семьи.

Дата Пасхи в каждом году разная и зависит от лунного календаря. Определяют день празднования с помощью Александрийской пасхалии. Так, счет дней ведется от дня весеннего равноденствия, 21 марта. Пасха припадает на первое воскресенье после полнолуния и в 2019 году это 28 апреля. К слову, католики празднуют Пасху по другим традициям, но дата Воскресенья также меняется. В этом году Католическую Пасху будут отмечать 21 апреля.

Пасхальному воскресенью предшествует много подготовительных периодов и больших праздников. Одним из важных элементов подготовки является Великий пост, который наступает за 7 недель до Пасхи. В этом году он начался 11 марта и закончится 27 апреля. За период Великого поста верующие очищают свой организм и мысли, придерживаясь строгой диеты без употребления животных продуктов и стараясь жить по Божьим заповедям, чтобы встретить великий праздник.

Пасхальный период также связан с большими праздниками: Благовещением (7 апреля), Вход Господень в Иерусалим (отмечается за неделю до Пасхи, в 2019 году – 21 апреля), Вознесение Господне (отмечается на 40 день после Пасхи, в 2019 году – 6 июня), Троица (отмечается на 50 день после Пасхи, в 2019 году – 16 июня).



Главные Пасхальные традиции и обряды

Празднование светлого праздника Пасхи имеет большую историю и много традиций. Некоторые из них забылись, некоторые отличаются в разных регионах Украины, но главные традиции остались неизменными и передаются из поколения в поколение.

С давних времен к Пасхе готовились очень тщательно, старались навести порядок в доме и во дворе, выбросить ненужное, купить необходимое и даже сделать ремонт. В последнюю, Страстную, неделю перед Пасхой принято закончить уборку, печь куличи и колбасу, красить яйца.

Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье, 28 апреля. Под конец Богослужения священники проводят освящение пасхальной корзины. Туда обязательно кладут пасхальный кулич и крашеные яйца, также обычно присутствуют мясные продукты, сыр, масло, хрен. Некоторые кладут в пасхальную корзину алкоголь и деньги, но церковь этого не одобряет. Помимо продуктов верующие берут в корзину рушник и церковную свечу. Согласно поверью, освященный рушник помогает выздороветь, для этого в праздничный день им нужно обтереть больного.

Утром, 28 апреля, все будут встречать своих родных и знакомых и говорить им: «Христос Воскрес», в ответ услышат: «Воистину Воскрес». В праздничный день принято отказаться от работы, радоваться и ходить друг к другу в гости. Пасхальный завтрак обычно начинается с освященного яйца, которое разбивают с кем-то из своих близких со словами «Христос Воскрес – Воистину Воскрес». После этого все члены семьи приступают к остальным блюдам. Пост уже закончился и праздничные пасхальные столы в Украине тешат своим изобилием.

В праздник светлой Пасхи нужно забыть все злые помыслы, нельзя злиться и обижаться. Ведь, когда все семья в сборе за одним праздничным столом, для пустых ссор не остается места. Также принято помогать нуждающимся, таким образом вы защитите свою семью от финансовых неудач.



Традиции католической Пасхи

Католическая Пасха в 2019 году отмечается 21 апреля. Она редко совпадает с православной из-за того, что летоисчисление ведется по разным календарям: у православных – по юлианскому, католиков – по григорианскому.

Традиции католической Пасхи очень схожи с традициями православной. Весомым отличием является строгость Великого поста. Так, католикам разрешается в некоторые дни употреблять молочные продукты и даже мясо.

Символом католической Пасхи является Пасхальный кролик. Он олицетворяет силу природы и процветание. На праздничный стол выпекаются пряники и разные сладости в форме кролика, также покупается много шоколадных яиц. Детей взрослые уверяют, что Пасхальный кролик придет только к послушным.

Во время Богослужения в ночь на воскресение во дворе костела разжигают костер. Священник зажигает от костра большую пасхальную свечу, которая называется пасхалом. От этого огня все верующие будут зажигать свечи и бережно нести их до своих домов, чтобы ветер не загасил пламя.

Католики также трепетно относятся к Пасхе. Помимо божественного значения, они считают этот день приходом весны и пробуждением природы. В этот день они ходят в гости ко всем своим близким, которые нуждаются во внимании.

Пасха и вправду является большим праздником для православных, католиков и даже атеистов, ведь это еще один повод забыть про работу и бытовые заботы и провести солнечный весенний день в семейном кругу.