Курс валют на сегодня 3 апреля - доллар стал дешевле, евро дешевеет

На среду, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 3 апреля цена доллара США составит 26 гривен 97 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 22 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 21 копейка, что в свою очередь на 34 копейки меньше чем в вторник, 2 апреля.

В вторник, 2 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.23/27.17 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.52/30.44 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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