Когда в Киеве отключат отопление - названа дата

Когда в Киеве отключат отопление - названа дата

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Фото: 24tv.ua

В Киеве официально завершится отопительный сезон с 6 апреля, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По информации, что предоставил нам Укргидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Кроме того, он отметил, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений. По словам чиновника, в течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявило и устранило почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.

Решение об окончании отопительного сезона принимается при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд не опускается ниже 8 градусов тепла.

1 апреля отопление отключили в Одессе.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что необходимо отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения. Это не означает, что их нужно ликвидировать с рынка газа, можно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать им газ, и дать возможность этим компаниям самим покупать газ на открытом рынке без посредника.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Киев, отопление, КГГА
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