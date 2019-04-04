Курс валют на сегодня 4 апреля - доллар стал дороже, евро стал дороже

На четверг, 4 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 4 апреля цена доллара США составит 27 гривен 8 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 11 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 45 копеек, что в свою очередь на 24 копейки больше чем в среду, 3 апреля.

В среду, 3 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.12/27.06 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.47/30.4 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине