"Стадион, так стадион": Порошенко ответил Зеленскому относительно дебатов

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". Видеообращение к Зеленскому действующий президент обнародовал в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие — стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света. Моя страна — это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не станет на колени", — заявил Порошенко.

Действующий президент подчеркнул, что дебаты — это не шоу, а избирательная кампания — это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед.

"Здесь не до шуток. Быть президентом и Верховным Главнокомандующим — это не игра, это не желание понравиться.Быть президентом и Верховным Главнокомандующим — значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну и внутри Украины, и на международном уровне", — добавил он.

Порошенко напомнил, что дебаты — это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, о историческом векторе, о приоритетах, "страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте их, пожалуйста. Они могут произойти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, выходящими во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов. Однако, они состоятся не позже, чем 19 апреля.