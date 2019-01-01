Наконец-то: ЦИК посчитала 100% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов. Итак, в первом туре победу одержал шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,24%, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.
Действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки.
Таким образом, эти два кандидата встретятся во втором туре, который должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.
Финальные цифры других кандидатов такие: Юрий Бойко 11,67%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,91.%, экс-глава СБУ Игорь Смешко – 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,15%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,62%.
Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов каждый.
Фото — УП
Как сообщал ONLINE.UA, экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов.