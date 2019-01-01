Наконец-то: ЦИК посчитала 100% бюллетеней

Наконец-то: ЦИК посчитала 100% бюллетеней

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Фото з відкритих джерел

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов. Итак, в первом туре победу одержал шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,24%, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте с рейтингом 15,95% электоральной поддержки.

Таким образом, эти два кандидата встретятся во втором туре, который должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов.

Финальные цифры других кандидатов такие: Юрий Бойко 11,67%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,91.%, экс-глава СБУ Игорь Смешко – 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,48%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,15%, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский – 1,62%.

Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов каждый.

Наконец-то: ЦИК посчитала 100% бюллетеней (1)

Фото — УП

Как сообщал ONLINE.UA, экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, ЦИК, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019, перший тур
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