РПЦ просит патриарха Варфоломея отозвать Томос

Патріарх Варфоломій (фото — wikimedia.org)

На заседании 3 апреля Священный Синод УПЦ МП призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт УПЦ МП.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой ущерб украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", — говорится в заявлении.

В РПЦ считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

Стоит отметить, что ранее Святейший Патриарх Филарет рассказал, что Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной, игнорируя давление со стороны Кремля, однако российская власть не успокоилась –давление будет продолжаться и к нему надо быть готовым.

Напомним, в РПЦ утверждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого было создано Православную церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют про общую историю и культуру.