Зеленский: да мне все равно, что будет с Коломойским!

Зеленский: да мне все равно, что будет с Коломойским!

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк". Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях", передает ONLINE.UA.

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться... "Приватбанк" сейчас – государственное учреждение, почему оно должно возвращаться Коломойскому?" – ответил Зеленский.

Как известно, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка". Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155 миллиардов гривен.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Недавно Коломойский рассказал, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о желании президента Украины Петра Порошенко взять под контроль все телеканалы в стране, включая "1+1".

Источник: Схеми Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Приват, банк
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