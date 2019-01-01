Почему Тимошенко проигнорировала предложение Зеленского

Юлія Тимошенко (фото — з відкритих джерел)

Лидер ВО "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко не ответила на предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского стать ведущей на дебатах между ним и действующим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Разумков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио НВ".

Он отметил, что со времени публикации видео с предложением Зеленского уже прошли указанные 24 часа, однако Тимошенко никак не отреагировала. По мнению Разумкова, она может быть ангажированной, но равноудаленной от обоих кандидатов. Тимошенко критиковала Зеленского и Порошенко и из-за этого "она бы была как раз независимым арбитром".

"Действительно, если бы она согласилась, то, по большому счету, на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. Но случилось так, как случилось. Я думаю, что будет предложено (позицию ведущего – ред.) любому другому. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", — отметил Разумков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, чтобы модератором на дебатах была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является неуважением, как к ней, так и к ее избирателям.