Наконец стало известно, кто возглавил Всемирный банк

Девід Мелпас (фото — flickr.com)

Тринадцатым президентом Всемирного банка стал заместитель министра финансов США Дэвид Мелпас — пятилетний срок его полномочий начнется 9 апреля, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Стоит отметить, что кандидатуру Мелпаса, которую предложил президент США Дональд Трамп, 5 апреля единогласно поддержали исполнительные директора банка.

"Мелпас, который считается доверенным лицом Трампа, был единственным кандидатом на должность.CNN ранее писало, что Мелпас критиковал Всемирный банк за деньги, которые он предоставлял Китаю. Он считал, что в КНР достаточно ресурсов и без международной поддержки", — сказано в сообщении.

Как известно, 7 января глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что уходит в отставку, несмотря на то, что срок его полномочий истекает только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

Чуть позже Трамп выдвинул кандидатуру Мелпаса на пост главы Всемирного банка.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Всемирный банк и страны G7 призвали украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов,восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.