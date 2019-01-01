Вербное воскресенье 2019: когда отмечать и что нельзя делать

Фото з відкритих джерел

Вербное воскресенье, или как его еще называют Вход Господень в Иерусалим, отмечается ежегодно в последнее воскресенье перед Пасхой или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году праздник припал на 21 апреля. После Вербного воскресенья верующих ждет Страстная неделя и Пасха.

Библия гласит, что вход Иисуса в Иерусалим был его вступлением на путь крестных страданий. В субботу, которая сейчас носит название Лазарева суббота, Иисус воскресил Лазаря спустя четыре дня после его смерти. После этого народ признал его Спасителем и встречал, как тогда встречали царей и победителей. Иисус въехал в Иерусалим, как Победитель греха и смерти и его встретили с почестями и пальмовыми ветками.

В Киевской Руси пальмовые ветки заменили ветками вербы. Наши предки считали это дерево символом весны, именно на вербе появляются первые почки раньше остальных. Считалось, что освященная верба оберегала дом от стихии, а также дарила крепкое здоровье.



Традиции и запреты Вербного воскресенья

Утром 21 апреля православные верующие традиционно отправлятся в церковь на праздничную литургию и для освящения ветвей вербы. По возвращению домой, принято слегка бить друг друга ветками вербы со словами «Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как вода и богат, как земля». В Украине также приговаривают: «Не я б’ю — верба б’є, За тиждень — Великдень. Будь великим, як верба, здоровим, як вода, і багатим, як земля».

Таким образом вы желаете близкому человеку здоровья и благополучия. Если кто-то болен, то его стараются несколько раз ударить именно по больному месту для скорейшего выздоровления.

После обряда ветви вербы обычно кладут к домашнему иконостасу или ставят на окно, и хранят их до следующего года. Прошлогодние ветви ни в коем случает нельзя выбрасывать, их нужно сжечь или бросить в текущую воду.

На Вербное воскресенье нельзя устраивать шумные гуляния из-за Великого поста, который в это время особенно строгий. Как и в любой церковный праздник, нельзя работать, шить, вязать, убирать в доме. Также церковь не рекомендует готовить горячие блюда.

Для увеличения своего достатка в старину пересаживали цветки или домашние растения. Наши предки верили, что они принесут в дом богатство, а вот если цветок завянет – ждите финансовых потерь.

Согласно народному поверью, погода на Вербное воскресенье прогнозировала погоду на лето: если в этот день ветрено, то и лето будет таким, а если на улице тепло и солнечно – лето будет теплым и принесет хороший урожай. Также теплая погода предвещала фруктовое изобилие.

Женщины, которые хотели стать мамами, но им это долго не удавалось, ели вербные почки и верили, что могут излечиться. Незамужние девушки надеялись, что если подумают в Вербное воскресенье о возлюбленном, то он обязательно придет.

В день Вербного воскресенья принято духовно очищаться и со светлыми мыслями ждать великого праздника Пасхи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что православные верующие отмечают Пасху в 2019 году 28 апреля.