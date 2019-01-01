Порошенко решился на еще одно громкое увольнение - источники

Украинский глава Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. Информацию об увольнении сообщили украинским СМИ источники в АП, однако официального подтверждения до сих пор нет.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
Отмечается, что руководитель пресс-службы Администрации Президента Андрей Жигулин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что следует дождаться официального указа.
Также издание "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в АП сообщает, что соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко уже подписал. Его намерены опубликовать 21 апреля,чтобы "не обострять ситуацию перед вторым туром выборов"
Сейчас журналистами обсуждаются две причины возможного увольнения Филатова: написание заявления об отставке и плохое выполнение своих обязанностей. Стоит отметить, что на данный момент сам Алексей Филатов находится за границей.
Напомним, Алексей Филатов — заместитель главы Администрации Президента, выходец из юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры", отвечает на Банковой за судебную реформу. Судебная реформа – это отсев судей с сомнительными решениями и состояниями, чтобы те, кто вершат правосудие, работали честно и за достойное вознаграждение.
Как сообщал ONLINE.UА, 14 марта украинский президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.