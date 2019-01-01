Порошенко решился на еще одно громкое увольнение - источники

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. Информацию об увольнении сообщили украинским СМИ источники в АП, однако официального подтверждения до сих пор нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".