Впечатляющие цифры: какие гонорары получат за бой Ломаченко и Кролла

Василь Ломаченко (фото — з відкритих джерел)

Украинский боксер Василий Ломаченко, который будет защищать пояса чемпиона мира WBA и WBO, и претендент Энтони Кролла заработают немалую сумму за бой. Как известно, 12 апреля, боксеры встретятся в США на Staples Center и определят сильнейшего. Указано, что оба завершили подготовку к бою.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sport Arena.