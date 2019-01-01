Впечатляющие цифры: какие гонорары получат за бой Ломаченко и Кролла

Украинский боксер Василий Ломаченко, который будет защищать пояса чемпиона мира WBA и WBO, и претендент Энтони Кролла заработают немалую сумму за бой. Как известно, 12 апреля, боксеры встретятся в США на Staples Center и определят сильнейшего. Указано, что оба завершили подготовку к бою.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sport Arena.
"Первым сообщил о завершении подготовки Кролла. А через несколько дней и Ломаченко. Впоследствии в СМИ появилась информация о гонораре украинского боксера. За бой против британца Энтони Кролли чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов.В то же время, по информации СМИ, Энтони Кролла заработает миллион долларов за поединок против Ломаченко", — сказано в сообщении.
Напомним, свой последний бой Василий Ломаченко провел 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе ПедрасоЙ и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.
Кроме того, недавно Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки. Стоит отметить, что эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик — он находится на 8 месте.
Как сообщал ONLINE.UA ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственноМ в его карьере поражениИ, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.