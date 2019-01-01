Лоббисты России в ПАСЕ обругали украинскую делегацию

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Руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник обругал народных депутатов Украины на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, все складывается именно так, как желают лоббисты России. Но только в плане сценария... То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались бранью в сторону украинской делегации.Даже больше – была ненормативная лексика. Такое вообще впервые можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними", — сказал Береза.

По его словам, ключевым вопросом на этой закрытой встрече была позиция ЕНП относительно изменения регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблею.

"Когда их вынудили признать, что это все делается для русских, тогда мы нарушили главный вопрос: что для вас важнее — деньги или принципы?.. Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев", — заявил Береза.

Нардеп подчеркнул, что ненормативная лексика и поведение немцев оскорбили всех.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Россия не имеет шансов в следующем году провести через Асемблею решение относительно изменения санкционных правил.