Порошенко намекает, что Путин может обыграть Зеленского

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что его конкурент на выборах украинский шоумен Владимир Зеленский может не справиться с переговорами на высоком уровне из-за нехватки опыта.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Когда мы говорим, что есть поляризация кандидатов – это не так. Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Более того, я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. Я не имею этой информации. И, может, он искренне хочет, по крайней мере, задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно! Когда именно в этой отрасли президент некомпетентен, не имеет опыта чрезвычайно трудных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным – с чем он оттуда вернется?", – добавил Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, чтобы модератором на дебатах была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является неуважением, как к ней, так и к ее избирателям.