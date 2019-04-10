Австрийские "друзья Путина" присоединятся к националистическому альянсу: детали

Маттео Сальвіні (фото — iz.ru)

Австрийская Партия свободы (FPÖ) присоединится к националистическому и антимиграционному альянсу, который возглавляет итальянский ультраправый лидер Маттео Сальвини. Данное заявление обнародовал генеральный секретарь FPÖ Харальд Вилимский, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Одиозный итальянский политик заявил, что хочет сформировать самую большую группу в Европарламенте после выборов в мае, объединив усилия евроскептиков со всего блока. Партия свободы (FPÖ), младший коалиционный партнер консерваторов канцлера Себастьяна Курца, уже находится в группе "Европа наций и свободы" (ENF) в Европейском парламенте, к которой принадлежит и "Лига" Сальвини.

Стоит отметить, что в предыдущем заявлении, подписанном FPÖ, сказано, что альянс будет "бороться за более безопасную Европу с хорошо защищенными внешними границами, с меньшей иммиграцией и сильным сотрудничеством для борьбы с терроризмом и исламизацией". Представители четырех групп объявили в понедельник, что хотят "реформировать Европейский Союз и Европейский парламент, не разрушая их".

Напомним, ранее одиозный итальянский политик Сальвини в очередной раз жестко раскритиковал ЕС. На этот раз он назвал Евросоюз "грязью", а также пригрозил остановить финансирование в бюджет ЕС.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Маттео Сальвини обратился к ООН, после того, как новая глава организации Мишель Бачелетм заявила, что хочет создать команду для изучения сообщений о росте числа нападений на мигрантов в Италии.