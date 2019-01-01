Впечатляющее зрелище: ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру

Фото — flickr.com

В течение долго периода для ученых черная дыра оставалась чем-то невиданным и непостижимым. Никому не удавалось сфотографировать ее. Однако астрофизики таки смогли впервые сделать фото этого загадочного космического явления, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

На снимке, который опубликовал Национальный научный фонд США (National Science Foundation), изображен ореол пыли и газов, благодаря которому можно проследить контуры черной дыры в центре галактики Мессье 87 в созвездии Девы за 55 миллионов световых лет от Земли.

Сама черная дыра, которая создает сверхмощную силу тяжести – невидимая. Поэтому это изображение позволяет астрофизикам впервые оценить ее пределы.

"Фото сделала сеть из 8 радиотелескопов Event Horizon (EHT), которые размещены в разных местах от Антарктиды до Чили. 10 суток в апреле 2017-го устройства продолжали наблюдение. За это время они собрали по 500 терабайт информации каждый. На обработку полученных данных потребовалось два года", — сказано в сообщении.

По словам одного из руководителей проекта, полученное изображение подтверждает существование горизонта событий и фактически доказывает общую теорию относительности Альберта Энштейна.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Венесуэле в ночь на 10 февраля произошло космическое событие — на территорию страны упал огненный шар с хвостом, в котором местные жители подозревают метеорит. Зрелищное видео падающего горящего метеорита опубликовали в сети очевидцы.