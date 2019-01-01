Просто фантастика: ООН представила впечатляющий проект города на воде

Организация объединенных наций представила проект города на воде, который получил название — Oceanix City. Город, который рассчитан на 10 тысяч жителей, должен уметь противостоять стихийным бедствиям: наводнениям, цунами и ураганам, передает ONLINE.UA со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что проект разработал архитектор Бьярке Ингельс.

"Шестиугольники является одной из наиболее эффективных архитектурных форм – словно соты. Соответственно можно рассчитывать на строительство с помощью меньшего количества материалов. Административная единица – это группа из шести платформ. Шесть таких групп создают город на 10 тысяч жителей. По словам авторов проекта – именно такое количество поселенцев идеальнО, и позволит достичь "полной автономности", производя свою энергию, пресную воду и тепло", — сказано в сообщении.

Также указано, что доставка продовольствия будет происходить по воде на лодках вместе с людьми, или же применят более современные технологии – дроны. Концепция автономности предполагает выращивание продовольствия на месте. Под платформами можно сделать фермы по выращиванию рыбы и морепродуктов. Вертикальные фермы не зависят от погоды и сезонов.

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