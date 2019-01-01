"Выходи на ринг!": Ломаченко бросил вызов известному боксеру

"В этом году хочу провести 4-5 боев, а в следующем — 2-3 поединка. Как только стану чемпионом мира, буду боксировать два-три раза в год. Если мой бой с Ломаченко оттянут до марта 2020 года, я не соглашусь на поединок. Не буду так долго ждать. Мы можем встретиться потом, но в промежуточном весе. В легком задерживаться не собираюсь", – заявил Теофимо Лопес.