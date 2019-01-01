"Выходи на ринг!": Ломаченко бросил вызов известному боксеру

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко заявил, что готов драться с Теофимо Лопесом, однако тот должен владеть чемпионским поясом. Именно так украинский боксер отреагировал на слова Лопеса о том, что он не собирается долго ждать на бой с Ломаченко, передает ONLINE.UA со ссылкой на Boxing Scene.
"В этом году хочу провести 4-5 боев, а в следующем — 2-3 поединка. Как только стану чемпионом мира, буду боксировать два-три раза в год. Если мой бой с Ломаченко оттянут до марта 2020 года, я не соглашусь на поединок. Не буду так долго ждать. Мы можем встретиться потом, но в промежуточном весе. В легком задерживаться не собираюсь", – заявил Теофимо Лопес.
Украинский чемпион ответил:
"Я готов драться с любым соперником. Мне нужны пояса. Если у тебя есть чемпионский пояс, выходи на ринг, я буду с тобой драться", – сказал Ломаченко.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО), который владеет поясами WBA Super и IBF в легком весе, ответил на предложение