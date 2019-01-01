Встреча Макрона и Зеленского - первые подробности и видео

Встреча Макрона и Зеленского - первые подробности и видео

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Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее видео опубликовали в группе "Команда Зеленского" в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже", — сказано в сообщении.

 

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАЗК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Отметим, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что президент Франции Эммануэль Макрон старается сегодня быть лидером свободного мира. Его встреча с Зеленским и Порошенко – возможность для урегулирования политического спора в Украине.

"Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном в Париже – послепрезидентские договоренности. Макрон выступит арбитром. Главное, чтобы не было каких-то договоренностей, которые бы касались суверенитета Украины", – говорит Давидюк.

Как сообщал ONLINE.UA, 11 апреля Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире украинского телеканала. "Телефонные дебаты" закончились весьма неожиданно — украинский шоумен бросил трубку.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, встреча, Франция
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