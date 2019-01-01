Встреча Макрона и Зеленского - первые подробности и видео

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее видео опубликовали в группе "Команда Зеленского" в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже", — сказано в сообщении.

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАЗК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Отметим, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что президент Франции Эммануэль Макрон старается сегодня быть лидером свободного мира. Его встреча с Зеленским и Порошенко – возможность для урегулирования политического спора в Украине.