Встреча Макрона и Зеленского - первые подробности и видео

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее видео опубликовали в группе "Команда Зеленского" в Facebook, передает ONLINE.UA.
"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции — Елисейском дворце в Париже", — сказано в сообщении.
Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАЗК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
Отметим, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что президент Франции Эммануэль Макрон старается сегодня быть лидером свободного мира. Его встреча с Зеленским и Порошенко – возможность для урегулирования политического спора в Украине.
"Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном в Париже – послепрезидентские договоренности. Макрон выступит арбитром. Главное, чтобы не было каких-то договоренностей, которые бы касались суверенитета Украины", – говорит Давидюк.
Как сообщал ONLINE.UA, 11 апреля Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире украинского телеканала. "Телефонные дебаты" закончились весьма неожиданно — украинский шоумен бросил трубку.