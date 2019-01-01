Штаб ООС: враг на Донбассе понес серьезные потери

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Ситуация на Донбассе обостряется. За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что боевики обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 5 раз обстреляли позиции наших войск: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — дважды в районе населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Небельское.Из автоматических станковых гранатометов — вблизи населенного пункта Широкино; со станковых противотанковых гранатометов — на окраинах города Авдеевка", — отметили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 5 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 82 мм — вблизи населенного пункта Золотое-4 ; из противотанковых ракетных комплексов — вблизи населенного пункта Крымское.

По данным разведки, 14 апреля четырех оккупантов было уничтожено, трое — ранены.

От начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.