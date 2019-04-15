Стало известно, кто на самом деле организовал встречу Макрона и Зеленского

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Известный французский философ Бернар Анри Леви помогал в организации визита кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом – а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви", — сказано в статье.

Стоит отметить, что Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским. Также известно, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль также в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

"Из разных источников известно, что первоначально Париж колебался относительно необходимости встречи между Зеленским и Макроном. Свою роль в положительном ответе Парижа, вероятно, сыграло решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять у себя Порошенко", — отмечается в материале.

Также указано, что инициатором встречи в Париже стал Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее видео опубликовали в группе "Команда Зеленского".