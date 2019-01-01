Это "конец": в украинских городах появились новые провокационные билборды с Порошенко

В нескольких украинских городах, в частности и в Киеве, появились провокационные билборды с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко, которые сделаны в стиле его предвыборной кампании. Стоит отметить, что в администрации президента заявили, что не имеют никакого отношения к этим изображениям, передает ONLINE.UA.

В команде действующего главы украинского признались, что очень осторожно относятся к изображениям на билбордах после ситуации с рекламными щитами с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина.

Заведующий отдела Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко считает, что эти билборды могут иметь отношение к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, поскольку, по его информации, именно в Черкассах появились первые рекламные щиты с провокационными изображениями.

"По предварительной проверке, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов", — заявил представитель полиции.

В Нацполиции уверяют, что провокационные билборды с изображением Порошенко снимут.

Он также подчеркнул, что распространение рекламных бордов без указанной информации грозит штрафом в случае, если виновные будут найдены.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил, что кампания его оппонента, шоумена Владимира Зеленского похожа на сюжет фильма "Эквилибриум", где лидер данного города существует только на экранах телевизоров и смартфонов.