Это "конец": в украинских городах появились новые провокационные билборды с Порошенко

Это "конец": в украинских городах появились новые провокационные билборды с Порошенко

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В нескольких украинских городах, в частности и в Киеве, появились провокационные билборды с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко, которые сделаны в стиле его предвыборной кампании. Стоит отметить, что в администрации президента заявили, что не имеют никакого отношения к этим изображениям, передает ONLINE.UA.

Это "конец": в украинских городах появились новые провокационные билборды с Порошенко (1)

В команде действующего главы украинского признались, что очень осторожно относятся к изображениям на билбордах после ситуации с рекламными щитами с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина.

Заведующий отдела Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко считает, что эти билборды могут иметь отношение к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, поскольку, по его информации, именно в Черкассах появились первые рекламные щиты с провокационными изображениями.

В Нацполиции уверяют, что провокационные билборды с изображением Порошенко снимут.

"По предварительной проверке, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов", — заявил представитель полиции.

Он также подчеркнул, что распространение рекламных бордов без указанной информации грозит штрафом в случае, если виновные будут найдены.

Это "конец": в украинских городах появились новые провокационные билборды с Порошенко (2)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил, что кампания его оппонента, шоумена Владимира Зеленского похожа на сюжет фильма "Эквилибриум", где лидер данного города существует только на экранах телевизоров и смартфонов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, билборды
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