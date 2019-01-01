У Зеленского подозревают Порошенко в попытке сорвать выборы: детали

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Команда украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского утверждает, что в некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. По словам представителей Зеленского, это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы, как в конкретных городах, так и по всей стране, передает ONLINE.UA.

Указано, что на данный момент такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

"Нехватка людей возникла из-за того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь понятно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", — заявили в команде кандидата Зеленского.

В штабе украинского шоумена напомнили, что согласно закону, если не хватает людей, их должны представить в окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти.

"Но последние тоже этого не делают, показывая либо свою несостоятельность, либо умышленный саботаж процесса организации выборов", — добавили там.

Указано, что некоторые окружные комиссии и их руководители обращаются к людям даже в соцсетях и СМИ с просьбой присоединиться к работе комиссии.В команде Зеленского призвали украинцев подать свои документы и спасти ситуацию.

Напомним, 12 апреля были обнародованы результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг": за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко 28,6 % опрошенных украинцев.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского советует украинскому шоумену усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастному к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского.