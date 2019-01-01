"Я ужаснулся": Порошенко рассказал, как впервые смотрел "Слугу народа"

"Я ужаснулся": Порошенко рассказал, как впервые смотрел "Слугу народа"

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что ужаснулся после просмотра сериала "Слуга народа", где главную роль играет его соперник на выборах Владимир Зеленский, передает ONLINE.UA.

"Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по вижимках. Но потом взял и посмотрел – ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства", — сказал Порошенко.

Кроме того, украинский лидер отметил, что пока не знает, какого мнения о сотрудничестве с МВФ его оппонент Владимир Зеленский, поскольку он его не озвучивал.

"Он как будто уравнение со всеми неизвестными. Его кампания подобна немому кино, где актер оживленно двигается, огромную активность проявляет, но не произносит ни слова. Понять, что будет очень трудно даже мне – человеку, который очень хорошо осведомлен и в экономических, и в политических реалиях", — сказал Порошенко.

Украинский глава уверяет, что команда Зеленского предлагает выбирать кота в мешке. А сам комик не делает никаких политических заявлений только для того, чтобы "те, кто хотят возвращения Украины в сферу влияния России, могли сказать, что это их кандидат, а те, которые хотят к ЕС и НАТО – могли сказать, что их".

Как сообщал ONLINE.UА, украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое провокационное видео для украинского лидера Петра Порошенко.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, слуга народу, Президентские выборы 2019
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