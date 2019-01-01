"Северный поток-2": Россия вновь обратилась с просьбой к Дании

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Компания Nord Stream подала Дании третью заявку по маршруту газопровода "Северный поток-2 " в водах к югу от острова Борнхольм, передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение на сайте компании.

"Сегодня, более чем через два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода", — говорится в сообщении.

Указано, что заявка подается согласно решению датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года. Как известно, территория к югу от острова Борнхольм раньше была спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки любых проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей.

На рассмотрении Дании уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2.